На Украине мобилизовали боровшегося с коррупцией депутата

ТАСС: Экс-депутата Харькова мобилизовали в ВСУ, чтобы избавиться от него
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Бывшего депутата Харьковской городской рады Дмитрия Маринина, боровшегося с коррупцией, мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы избавиться от него. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Дочь бывшего депутата Харьковской городской рады заявила о похищении своего отца (...) по приказу мэра Харькова Игоря Терехова. По ее словам, отец боролся с коррупцией из-за чего его начали преследовать, а 10 июля объявили в розыск», — рассказал представитель силовых структур.

По его словам, спустя несколько дней после мобилизации родственники нашли Маринина на полигоне 113-й отдельной бригады теробороны. Из-за физической нагрузки состояние экс-депутата ухудшилось, однако медицинскую помощь ему не оказывают, подчеркнул представитель силовых структур.

Ранее на Украине мобилизовали журналиста, который занимался расследованием о коррупции в окружении президента страны Владимира Зеленского.

