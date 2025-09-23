Бывший СССР
01:30, 23 сентября 2025Бывший СССР

Расследовавшего коррупцию в отношении Зеленского журналиста мобилизуют

Украинского журналиста Бигуса мобилизуют после расследования о коррупции
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

На Украине мобилизуют журналиста Дениса Бигуса, который является руководителем Bihus.Info. Информация об этом появилась вскоре после того, как вышло расследование о коррупции в окружении лидера страны Владимира Зеленского. Обращение журналиста опубликовано на YouTube-канале издания.

«Мне тут Винницкий военкомат сделал предложение, от которого сложно отказаться», — сказал Бигус. Он добавил, что на момент записи обращения еще считался гражданским, однако на момент его выхода, вероятно, уже числится в рядах Вооруженных сил Украины.

Ранее украинский пленный Александр Кравченко сообщил, что на Украине до сих пор продолжается силовая мобилизация. При этом для мобилизованных даже не проводят настоящую медкомиссию.

