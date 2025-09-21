Украинский пленный Кравченко заявил о принудительной мобилизации в ВСУ

Киев продолжает проводить политику принудительной мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом «Известиям» сообщили пленные военнослужащие.

«Меня забрало ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкоматов на Украине — прим. «Ленты.ру»). Забрала милиция и отвезла в военкомат», — заявил Александр Кравченко.

Пленный военнослужащий рассказал, что собранных в ТЦК украинцев направили на прохождение медкомиссии, однако фактически осмотр не проводили — на фронт отправляли всех, кого получилось привести. «Там без разницы: больной, не больной», — объяснил он, отметив, что сам был не годен по состоянию здоровья.

Кравченко сообщил, что на передовой он получил задачу закрепиться в посадке, однако вскоре группу бойцов ВСУ «просто разбомбило». После этого он заблудился и попал в плен, когда вышел на российскую территорию.

Ранее командир батальона спецназа «Ахмат» с позывным Шрам рассказал, что большое количество бойцов ВСУ сдается в плен в Серебрянском лесничестве, которое зачищают российские войска.