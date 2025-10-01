Россиянам посоветовали не спешить с покупкой золота

Доцент Скапенкер: Покупать золото, когда оно бурно растет — сомнительное решение

Не приходится ждать, что до конца года на мировом рынке возникнут условия для снижения цен на золото или прекращения их роста. Об этом «Ленте.ру» заявил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Скапенкер.

По его словам, для того, чтобы золото прекратило дорожать, нужно восстановить все экономические связи, отменить все санкции и создать работоспособный механизм выработки взаимовыгодных цен на обращаемые на международных рынках ресурсы. Пока признаков этого не наблюдается.

Экономист напомнил, что стоимость золота всегда растет в долгосрочной перспективе, а на коротких временных отрезках его росту способствует нестабильность. Высокая волатильность на валютных и сырьевых рынках, длительная геополитическая нестабильность, громкие и противоречивые заявления мировых лидеров, нарушение мировых торговых и логистических связей — все это является средой для роста цены на золото.

По мнению Скапенкера, в такой период бурного роста инвестировать в золото — достаточно сомнительное решение. Логичнее подождать хотя бы небольшой корректировки. Кроме того, вкладывать в этот актив можно только «длинные» деньги.

«Золото можно приобретать как в физическом виде, так и в виде остатков на обезличенных металлических счетах. В первом случае риски связаны с утратой, повреждением слитков, приобретением подделок, во втором случае возникает риск контрагента — банка, где будет открыт такой счет», — объяснил Скапенкер.

Если исключить указанные риски, то, по его словам, на долгих горизонтах золото покажет лучший или один из лучших результатов.

В ходе торгов, прошедших 1 октября, стоимость золота впервые в истории прошла отметку в 3900 долларов за тройскую унцию.