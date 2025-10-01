Мир
21:17, 1 октября 2025

В России оценили способность справиться с санкциями США

Небензя: Россия преодолеет последствия новых санкций США, если они появятся
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Брайан Смит / РИА Новости

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Российская Федерация сможет справиться с новыми санкциями Соединенных Штатов, если они будут введены. Его слова приводит РИА Новости.

«Не знаю, что будет с санкциями, но мы видели их так много, что я не удивлюсь увидеть новые. Мы адаптировались к старым, живем с ними 2,5 года. Если что-то такое случится — мы разберемся, как с этим справиться», — отметил Небензя.

Ранее президент России Владимир Путин назначил министра иностранных дел Сергея Лаврова главой делегации России для участия в работе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В состав делегации также войдут замглавы МИД Сергей Вершинин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постпред России при ООН Василий Небензя и председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий.

