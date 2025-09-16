Мир
19:39, 16 сентября 2025Мир

Генсек ООН сделал заявление о геноциде в Газе

Гуттериш заявил, что определить ситуацию в Газе как геноцид должен МУС
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Luiz Rampelotto / Globallookpress.com

Ситуация в секторе Газа ужасающая, но определить ее как геноцид должен Международный уголовный суд (МУС). Об этом заявил генсек ООН Антониу Гуттериш, передает Reuters.

«В компетенцию генерального секретаря не входит юридическое определение геноцида, этот вопрос относится к компетенции компетентных судебных органов, а именно МУС (...) Но то, что происходит в настоящий момент в Газе, является ужасающим», — отметил он.

Также Гутерриш заявил о своей готовности провести встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампом в штаб-квартире всемирной организации на следующей неделе.

Ранее комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории в своем докладе признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом.

В ответ на это, МИД страны потребовал распустить соответствующую комиссию ООН. В дипведомстве указали, что опубликованный доклад «основан на лжи».

