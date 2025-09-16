ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом

Комиссия ООН признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом

ООН признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Об этом говорится в докладе независимой международной комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории.

Комиссия утверждает, что израильская сторона «уничтожила репродуктивную способность палестинцев в секторе Газа как группы». «Преднамеренно создали условия жизни, рассчитанные на физическое уничтожение палестинцев как группы», — сказано в публикации.

Ранее ООН впервые объявила состояние катастрофического голода в секторе Газа. По состоянию на 15 августа 2025 года в Газе подтверждена пятая фаза голода по шкале IPC — катастрофический голод. «По оценкам IPC, в настоящий момент более 500 тысяч человек в секторе Газа проживают в катастрофических условиях, характеризующихся голодом, нищетой», — говорится в документе.

Министерство иностранных дел Израиля отвергло опубликованный доклад ООН о состоянии катастрофического голода в секторе Газа и назвало его сфабрикованным. Вместе с тем МИД подчеркнул, что с начала войны в сектор Газа было доставлено более 100 тысяч грузовиков с гуманитарной помощью.

При этом в ведомстве настаивают, что оценки IPC были изменены в одностороннем порядке и не отражают реальной ситуации в Газе.