Израиль ответил на доклад ООН о катастрофическом голоде в Газе

МИД Израиля назвал сфабрикованным доклад ООН о голоде в Газе
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Mahmoud Issa / Reuters

Министерство иностранных дел Израиля отвергло опубликованный доклад ООН о состоянии катастрофического голода в секторе Газа и назвало его сфабрикованным. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«Комплексная классификация стадий продовольственной безопасности (IPC) только что опубликовала "сделанный на заказ" сфабрикованный доклад, подходящий для фальшивой кампании ХАМАС», — сказано в сообщении.

Вместе с тем МИД подчеркнул, что с начала войны в сектор Газа было доставлено более 100 тысяч грузовиков с гуманитарной помощью.

При этом в ведомстве настаивают, что оценки IPC были изменены в одностороннем порядке и не отражают реальной ситуации в Газе. «IPC лжет», — добавили в министерстве.

Ранее ООН впервые объявила состояние катастрофического голода в секторе Газа. По состоянию на 15 августа 2025 года в Газе подтверждена пятая фаза голода по шкале IPC — катастрофический голод. «По оценкам IPC, в настоящий момент более 500 тысяч человек в секторе Газа проживают в катастрофических условиях, характеризующихся голодом, нищетой», — говорится в документе.

