ООН впервые объявила о катастрофическом голоде в Газе

ООН впервые объявила состояние катастрофического голода в секторе Газа

ООН впервые объявила состояние катастрофического голода в секторе Газа. Об этом говорится в докладе Комплексной классификации стадий продовольственной безопасности (IPC), который является механизмом всемирной организации по мониторингу за продовольственной безопасностью.

По состоянию на 15 августа 2025 года в Газе подтверждена пятая фаза голода по шкале IPC — катастрофический голод. «По оценкам IPC, в настоящий момент более 500 тысяч человек в секторе Газа проживают в катастрофических условиях, характеризующихся голодом, нищетой», — говорится в документе.

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер заявил, что сложившуюся ситуацию можно было предотвратить, продолжая поставлять продовольствие и гумпомощь жителям региона.

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эфи Дефрин заявил, что Израиль приступил к первым этапам своего наступления на сектор Газа.