Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:50, 21 августа 2025Мир

Израиль начал наступление на Газу. Целью объявлен полный захват города и освобождение заложников

ЦАХАЛ: Израиль приступил в первым этапам наступления на город Газа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Chen Junqing / Xinhua / Globallookpress.com

Израиль приступил к первым этапам своего наступления на сектор Газа. Об этом объявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эфи Дефрин.

Израиль приступил к первым этапам запланированного нападения на город Газа после столкновения с ХАМАС и уже контролирует окраины города

Эфи Дефринофициальный представитель ЦАХАЛ
Материалы по теме:
Израиль освободил 90 палестинцев в обмен на трех заложниц. Сколько пленников осталось у ХАМАС и закончится ли война после обмена?
Израиль освободил 90 палестинцев в обмен на трех заложниц.Сколько пленников осталось у ХАМАС и закончится ли война после обмена?
20 января 2025
«Люди доведены до отчаяния» Жители сектора Газа тысячами умирают от голода и болезней из-за блокады. Чего добивается Израиль?
«Люди доведены до отчаяния»Жители сектора Газа тысячами умирают от голода и болезней из-за блокады. Чего добивается Израиль?
2 июля 2025

Нетаньяху распорядился сократить сроки операции по захвату Газы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился сократить сроки операции по захвату сектора Газы, чтобы ускорить разгром радикального палестинского движения ХАМАС.

До этого министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил план операции по захвату города Газа, который получил название «Колесницы Гидеона — 2». По словам Каца, с завершением операции «Газа изменит свое лицо и больше не будет выглядеть так, как раньше».

Он подчеркнул, что ее целью будет захват города, создание условий для прекращения боевых действий при освобождении всех заложников, разоружение движения ХАМАС и изгнание его высокопоставленных должностных лиц, демилитаризация Газы, обеспечение зоны безопасности для защиты поселений.

13 августа глава Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир утвердил план наступления израильских сил в секторе Газа.

В секторе Газа остаются захваченные ХАМАС заложники

В начале августа премьер Израиля сообщил о планах расширить военную операцию в секторе Газа для освобождения оставшихся в плену ХАМАС заложников.

Израильские власти все больше убеждены, что ХАМАС не заинтересован в мирном урегулировании конфликта и обмене пленными.

Представители ХАМАС заявляли, что отказываются сложить оружие вплоть до создания палестинского государства со столицей в Иерусалиме. «Вооруженное сопротивление не может прекратиться до тех пор, пока не удастся полностью восстановить наши национальные права и, в первую очередь, создать независимое и полностью суверенное палестинское государство со столицей в Иерусалиме», — подчеркнули в группировке.

Позднее радикальное палестинское движение согласилось отпустить половину удерживаемых в секторе Газа израильских заложников в обмен на освобождение некоторого числа палестинских заключенных. Обмен должен будет состояться в рамках 60-дневного прекращения огня. Предложение также включает отход израильских военных из глубины Газы, с тем чтобы обеспечить беспрепятственный ввоз гуманитарной помощи в Газу.

Материалы по теме:
«Он должен уйти» МУС требует ареста премьер-министра Израиля. Как это повлияет на ход войны и судьбу сектора Газа?
«Он должен уйти»МУС требует ареста премьер-министра Израиля. Как это повлияет на ход войны и судьбу сектора Газа?
21 мая 2024
«Эта страна на грани катастрофы» Израиль ликвидировал верхушку «Хезболлы» и вторгся в Ливан. Чем грозит миру новая война?
«Эта страна на грани катастрофы»Израиль ликвидировал верхушку «Хезболлы» и вторгся в Ливан. Чем грозит миру новая война?
1 октября 2024

Израиль и США считают необходимым полный разгром ХАМАС

Нетаньяху заявил, что призывы к немедленному прекращению войны играют на руку движению ХАМАС. В обращении к коалиционному правительству премьер подчеркнул: «Те, кто требует прекратить войну, не добившись поражения ХАМАС, фактически гарантируют повторение ужасов 7 октября».

ХАМАС требует полного вывода наших войск, что позволит им перевооружиться и снова атаковать

Биньямин Нетаньяху премьер-министр Израиля

По данным израильских властей, в секторе Газа остаются 50 заложников, из которых 20 предположительно живы. На фоне заявления Нетаньяху в Израиле продолжаются массовые протесты с требованиями заключить сделку по освобождению заложников. Премьер настаивает, что только военная победа обеспечит безопасность страны.

Аналогичного мнения придерживается президент США Дональд Трамп. 18 августа политик заявил, что для возвращения оставшихся заложников нужно уничтожить ХАМАС. Он добавил, что играть надо только на победу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль начал наступление на Газу. Целью объявлен полный захват города и освобождение заложников

    Вице-президент США раскрыл свои впечатления от общения с Путиным

    В России одобрили стремление Трампа завершить конфликт на Украине

    В российском регионе раздалась серия взрывов

    Вице-президент США сообщил о работе над гарантиями безопасности для Украины

    В Госдуме оценили позицию Трампа по Крыму

    Мужчина раскрыл жене правду о домогательствах ее лучшей подруги и оказался на улице

    В России обновили перечень противопоказаний и ограничений в управлении автомобилем

    Депутат Рады назвал цель поездки Зеленского в США

    Стало известно о планах Пентагона минимизировать свою роль в гарантиях безопасности Киева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости