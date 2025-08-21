ЦАХАЛ: Израиль приступил в первым этапам наступления на город Газа

Израиль приступил к первым этапам своего наступления на сектор Газа. Об этом объявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эфи Дефрин.

Израиль приступил к первым этапам запланированного нападения на город Газа после столкновения с ХАМАС и уже контролирует окраины города Эфи Дефрин официальный представитель ЦАХАЛ

Нетаньяху распорядился сократить сроки операции по захвату Газы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился сократить сроки операции по захвату сектора Газы, чтобы ускорить разгром радикального палестинского движения ХАМАС.

До этого министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил план операции по захвату города Газа, который получил название «Колесницы Гидеона — 2». По словам Каца, с завершением операции «Газа изменит свое лицо и больше не будет выглядеть так, как раньше».

Он подчеркнул, что ее целью будет захват города, создание условий для прекращения боевых действий при освобождении всех заложников, разоружение движения ХАМАС и изгнание его высокопоставленных должностных лиц, демилитаризация Газы, обеспечение зоны безопасности для защиты поселений.

13 августа глава Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир утвердил план наступления израильских сил в секторе Газа.

В секторе Газа остаются захваченные ХАМАС заложники

В начале августа премьер Израиля сообщил о планах расширить военную операцию в секторе Газа для освобождения оставшихся в плену ХАМАС заложников.

Израильские власти все больше убеждены, что ХАМАС не заинтересован в мирном урегулировании конфликта и обмене пленными.

Представители ХАМАС заявляли, что отказываются сложить оружие вплоть до создания палестинского государства со столицей в Иерусалиме. «Вооруженное сопротивление не может прекратиться до тех пор, пока не удастся полностью восстановить наши национальные права и, в первую очередь, создать независимое и полностью суверенное палестинское государство со столицей в Иерусалиме», — подчеркнули в группировке.

Позднее радикальное палестинское движение согласилось отпустить половину удерживаемых в секторе Газа израильских заложников в обмен на освобождение некоторого числа палестинских заключенных. Обмен должен будет состояться в рамках 60-дневного прекращения огня. Предложение также включает отход израильских военных из глубины Газы, с тем чтобы обеспечить беспрепятственный ввоз гуманитарной помощи в Газу.

Израиль и США считают необходимым полный разгром ХАМАС

Нетаньяху заявил, что призывы к немедленному прекращению войны играют на руку движению ХАМАС. В обращении к коалиционному правительству премьер подчеркнул: «Те, кто требует прекратить войну, не добившись поражения ХАМАС, фактически гарантируют повторение ужасов 7 октября».

ХАМАС требует полного вывода наших войск, что позволит им перевооружиться и снова атаковать Биньямин Нетаньяху премьер-министр Израиля

По данным израильских властей, в секторе Газа остаются 50 заложников, из которых 20 предположительно живы. На фоне заявления Нетаньяху в Израиле продолжаются массовые протесты с требованиями заключить сделку по освобождению заложников. Премьер настаивает, что только военная победа обеспечит безопасность страны.

Аналогичного мнения придерживается президент США Дональд Трамп. 18 августа политик заявил, что для возвращения оставшихся заложников нужно уничтожить ХАМАС. Он добавил, что играть надо только на победу.

