15:48, 17 августа 2025

Нетаньяху назвал призывы к немедленному прекращению войны выгодными для ХАМАС

Премьер Израиля Нетаньяху отверг требования немедленно завершить войну в Газе*
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Amir Cohen / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что призывы к немедленному прекращению войны играют на руку движению ХАМАС. Об этом сообщает Breitbart со ссылкой на пресс-службу правительства Израиля.

В обращении к коалиционному правительству Нетаньяху подчеркнул: «Те, кто требует прекратить войну, не добившись поражения ХАМАС, фактически гарантируют повторение ужасов 7 октября». Премьер назвал прекращение огня выгодным для ХАМАС и отверг идею завершить войну в секторе Газа. Он также напомнил о военных операциях в Газе, Ливане и Йемене за последние сутки.

«ХАМАС требует полного вывода наших войск, что позволит им перевооружиться и снова атаковать», — заявил премьер. По данным израильских властей, в секторе Газа остаются 50 заложников, из которых 20 предположительно живы. На фоне заявления Нетаньяху в Израиле продолжаются массовые протесты с требованиями заключить сделку по освобождению заложников. Премьер настаивает, что только военная победа обеспечит безопасность страны.

Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен расширить военную операцию в секторе Газа для освобождения оставшихся в плену ХАМАС заложников. Израиль и США находятся в постоянном контакте по вопросу заложников.

