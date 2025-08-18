Мир
17:18, 18 августа 2025

Трамп сделал громкое заявление об «игре на победу»

Трамп заявил, что играть нужно только на победу
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что для возвращения оставшихся заложников нужно уничтожить палестинское радикальное движение ХАМАС. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Играй только на победу или вовсе не играй», — подчеркнул американский лидер.

Глава Белого дома при этом отметил, что за последние полгода ему удалось урегулировать шесть международных конфликтов.

Ранее Трамп также заявил, что в 18 августа Белом доме пройдет «большой день» из-за встречи с лидерами стран Евросоюза (ЕС) и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Встреча Трампа и Зеленского начнется в 20:15 по московскому времени и продлится один час. По ее завершении состоятся многосторонние переговоры американского лидера с представителями Евросоюза.

