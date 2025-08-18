Трамп сделал громкое заявление об «игре на победу»

Трамп заявил, что играть нужно только на победу

Президент США Дональд Трамп заявил, что для возвращения оставшихся заложников нужно уничтожить палестинское радикальное движение ХАМАС. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Играй только на победу или вовсе не играй», — подчеркнул американский лидер.

Глава Белого дома при этом отметил, что за последние полгода ему удалось урегулировать шесть международных конфликтов.

Ранее Трамп также заявил, что в 18 августа Белом доме пройдет «большой день» из-за встречи с лидерами стран Евросоюза (ЕС) и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Встреча Трампа и Зеленского начнется в 20:15 по московскому времени и продлится один час. По ее завершении состоятся многосторонние переговоры американского лидера с представителями Евросоюза.