Трамп сделал громкое заявление об «игре на победу»

Президент США Дональд Трамп заявил, что для возвращения оставшихся заложников нужно уничтожить палестинское радикальное движение ХАМАС. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
«Играй только на победу или вовсе не играй», — подчеркнул американский лидер.
Глава Белого дома при этом отметил, что за последние полгода ему удалось урегулировать шесть международных конфликтов.
Ранее Трамп также заявил, что в 18 августа Белом доме пройдет «большой день» из-за встречи с лидерами стран Евросоюза (ЕС) и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Встреча Трампа и Зеленского начнется в 20:15 по московскому времени и продлится один час. По ее завершении состоятся многосторонние переговоры американского лидера с представителями Евросоюза.