Министр обороны Израиля утвердил операцию по захвату Газы

Министр обороны Израиля Кац утвердил операцию по захвату города Газа

Министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил план операции по захвату города Газа, которая получила название «Колесницы Гидеона — 2». Об этом сообщает Ynet.

Министр подчеркнул, что ее целью будет захват города, создание условий для прекращения боевых действий при освобождении всех заложников, разоружение движения ХАМАС и изгнание его высокопоставленных должностных лиц, демилитаризация Газы, обеспечение зоны безопасности для защиты поселений.

По словам Каца, с завершением операции «Газа изменит свое лицо и больше не будет выглядеть так, как раньше».

Ранее ХАМАС согласилось отпустить половину удерживаемых в секторе Газа израильских заложников в обмен на освобождение некоторого числа палестинских заключенных. Обмен должен будет состояться в рамках 60-дневного прекращения огня.