09:41, 20 августа 2025Мир

Министр обороны Израиля утвердил операцию по захвату Газы

Министр обороны Израиля Кац утвердил операцию по захвату города Газа
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил план операции по захвату города Газа, которая получила название «Колесницы Гидеона — 2». Об этом сообщает Ynet.

Министр подчеркнул, что ее целью будет захват города, создание условий для прекращения боевых действий при освобождении всех заложников, разоружение движения ХАМАС и изгнание его высокопоставленных должностных лиц, демилитаризация Газы, обеспечение зоны безопасности для защиты поселений.

По словам Каца, с завершением операции «Газа изменит свое лицо и больше не будет выглядеть так, как раньше».

Ранее ХАМАС согласилось отпустить половину удерживаемых в секторе Газа израильских заложников в обмен на освобождение некоторого числа палестинских заключенных. Обмен должен будет состояться в рамках 60-дневного прекращения огня.

