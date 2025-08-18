Мир
ХАМАС решил отпустить удерживаемых в Газе израильских заложников

ХАМАС согласился отпустить половину удерживаемых в Газе израильских заложников
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jehad Alshrafi / AP

Радикальное палестинское движение ХАМАС согласилось отпустить половину удерживаемых в секторе Газа израильских заложников в обмен на освобождение некоторого числа палестинских заключенных. Об этом сообщает телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» со ссылкой на источники.

Утверждается, что обмен должен будет состояться в рамках 60-дневного прекращения огня. По данным телеканала, предложение также включает отход израильских военных из глубины Газы, с тем чтобы обеспечить беспрепятственный ввоз гуманитарной помощи в Газу.

Также отмечается, что с первого дня действия режима прекращения огня должны будут начаться переговоры о постоянном перемирии между Израилем и радикальным движением.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что для возвращения оставшихся заложников нужно уничтожить палестинское радикальное движение ХАМАС. Он добавил, что играть надо только на победу.

