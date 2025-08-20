Нетаньяху ускорил планы по захвату Газы

Нетаньяху распорядился сократить сроки операции по захвату Газы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился сократить сроки операции по захвату сектора Газы, чтобы ускорить разгром радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщили в канцелярии премьера, передает Reuters.

«В преддверии утверждения планов по продвижению войск в город Газа премьер-министр распорядился сократить сроки операции, чтобы как можно быстрее ликвидировать последние оплоты террористов и добиться окончательного разгрома ХАМАС», — сказано в заявлении.

Новые сроки операции не уточняются. При этом Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает подготовку к планируемому наступлению на Газу.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил план операции по захвату города Газа, которая получила название «Колесницы Гидеона — 2». По словам Каца, с завершением операции «Газа изменит свое лицо и больше не будет выглядеть так, как раньше».