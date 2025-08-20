Мир
Израиль начал наступление на Газу

Представитель ЦАХАЛ Дефрин: Израиль начал наступление на Газу
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Raneen Sawafta / Reuters

Израиль приступил к первым этапам своего наступления на сектор Газа. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эфи Дефрин, передает Reuters.

«Израиль приступил к первым этапам запланированного нападения на город Газа после столкновения с ХАМАС и уже контролирует окраины города», — сказано в сообщении.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился сократить сроки операции по захвату сектора Газы, чтобы ускорить разгром радикального палестинского движения ХАМАС.

До этого министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил план операции по захвату города Газа, который получил название «Колесницы Гидеона — 2». По словам Каца, с завершением операции «Газа изменит свое лицо и больше не будет выглядеть так, как раньше».

