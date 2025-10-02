Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:17, 2 октября 2025Бывший СССР

Дружественный России лидер обратился к Алиеву словами «ваше превосходительство»

Мирзиеев поздравил Алиева с годовщиной установления дипломатических отношений
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
Шавкат Мирзиеев

Шавкат Мирзиеев. Фото: LUDOVIC MARIN / Reuters

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с годовщиной установления дипломатических отношений между странами. Дружественный России лидер направил представителю Баку письмо, передает Oxu.az.

«Ваше превосходительство, прежде всего, очень рад сердечно поздравить Вас и братский азербайджанский народ со славным 30-летием установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Азербайджаном», — обратился Мирзиеев в послании к Алиеву.

Он отметил, что сотрудничество Узбекистана и Азербайджана поступательно развилось во всех сферах. Мирзиеев пожелал Алиеву крепкого здоровья, семейного счастья и больших успехов, а гражданам Азербайджана — мира, благополучия и постоянного прогресса.

Ранее Алиев провел встречу с коллегой из Молдавии Майей Санду. Он поздравил ее с победой на прошедших 28 сентября парламентских выборах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков раскрыл главную тему выступления Путина

    Случайный прохожий спас российскую школьницу от похитителя

    Российский блогер в слезах обратился к Кадырову из-за притеснения в Твери

    Появились кадры с возвращенными с Украины мирными жителями России

    Мачеху обвинили в издевательствах над дочерью без вести пропавшего на СВО россиянина

    Дружественный России лидер обратился к Алиеву словами «ваше превосходительство»

    Зеленский одним словом и тремя эмодзи прокомментировал обмен пленными с Россией

    Международные резервы России рекордно увеличились

    В Кремле высказались об ожиданиях от выступления Путина

    Россиянку пришлось эвакуировать из заваленной мусором по потолок квартиры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости