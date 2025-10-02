Дружественный России лидер обратился к Алиеву словами «ваше превосходительство»

Мирзиеев поздравил Алиева с годовщиной установления дипломатических отношений

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с годовщиной установления дипломатических отношений между странами. Дружественный России лидер направил представителю Баку письмо, передает Oxu.az.

«Ваше превосходительство, прежде всего, очень рад сердечно поздравить Вас и братский азербайджанский народ со славным 30-летием установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Азербайджаном», — обратился Мирзиеев в послании к Алиеву.

Он отметил, что сотрудничество Узбекистана и Азербайджана поступательно развилось во всех сферах. Мирзиеев пожелал Алиеву крепкого здоровья, семейного счастья и больших успехов, а гражданам Азербайджана — мира, благополучия и постоянного прогресса.

Ранее Алиев провел встречу с коллегой из Молдавии Майей Санду. Он поздравил ее с победой на прошедших 28 сентября парламентских выборах.