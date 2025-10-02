Бывший СССР
Алиев поздравил Санду с победой

Алиев провел встречу с Санду и поздравил ее с победой на выборах
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Ильхам Алиев и Майя Санду (архивное фото)

Ильхам Алиев и Майя Санду (архивное фото). Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу со своей коллегой из Молдавии Майей Санду, поздравив ее с победой на прошедших 28 сентября парламентских выборах. О подробностях встречи двух постсоветских лидеров на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) сообщается в пресс-службе азербайджанского лидера.

«В ходе встречи президент Ильхам Алиев поздравил президента Майю Санду с победой Партии действия и солидарности на парламентских выборах в Молдове, отметив, что эти результаты отражают волю молдавского народа», — говорится в сообщении.

Санду, в свою очередь, поблагодарила Алиева за поддержку, особенно в периоды энергетической необходимости для Молдавии.

Ранее в Кремле отреагировали на результаты выборов в Молдавии. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, прошедшее голосование показало «добрую половину» граждан, выступающих за связи с Москвой.

