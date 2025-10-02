Прошедшие парламентские выборы в Молдавии показали «добрую половину» граждан, выступающих за связи с Россией. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Мы, конечно, хотели бы все-таки, чтобы в Молдавии придерживались курса и на налаживание добрых отношений с нашей страной», — добавил он. Пресс-секретарь президента России также сообщил, что Москва ожидает от Кишинева более прагматичного подхода к внешней политике.
Песков также отметил, что голосование в Молдавии прошло «со странностями».
28 сентября в Молдавии прошли выборы в парламент. Партия действующего президента Майи Санду «Действие и солидарность» (PAS) смогла сохранить большинство мест в парламенте по итогам выборов. Всего по итогам проверки 100 процентов бюллютеней за нее отдали голоса 50,2 процента граждан.