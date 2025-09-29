Бывший СССР
В Молдавии подсчитали 100 процентов голосов на парламентских выборах

ЦИК: PAS побеждает на выборах в Молдавии после обработки 100 процентов голосов
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vadim Ghirda / AP

Партия президента Молдавии Майи Санду «Действие и солидарность» (PAS) побеждает на парламентских выборах. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики по итогам обработки 100 процентов протоколов.

Всего за правящую партию проголосовали 50,2 процента избирателей. Остальные голоса были отданы оппозиционным политическим силам, в том числе 24,17 процента голосов получил Патриотический блок, одним из лидеров которого является экс-президент, предводитель Партии социалистов Молдавии Игорь Додон.

Отмечается, что явка на выборах составила 52,2 процента избирателей или 1,6 миллиона человек.

Ранее стало известно, что PAS побеждает на выборах в парламент Молдавии и сохраняет парламентское большинство. В свою очередь, лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что оппозиция не признает результаты выборов и будет призывать жителей страны к участию в акциях протеста.

