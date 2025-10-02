Кремль отреагировал на планы США передать Украине разведданные для ударов вглубь России

Песков: США передают Украине разведданные в режиме онлайн, это не новация

США передают Украине разведывательные данные в режиме онлайн, это не является чем-то новым. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о том, что Вашингтон намерен передать Киеву информацию для ударов вглубь российской территории, передает ТАСС.

«США передают Украине разведданные в постоянном онлайн-режиме. Это не новация. Но то, что этот обмен идет, точнее, даже не обмен, а поставка разведанных, и задействованы все инфраструктуры НАТО и США для сбора и передачи их Украине, это очевидно», — указал представитель Кремля.

Также Песков обратил внимание на то, что эта информация является «именно сообщением СМИ». Он отметил, что, «как показывает практика, на пустом месте они не появляются».

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что США предоставят Украине разведданные для ударов дальнобойным оружием по объектам российской энергетической инфраструктуры. Также по информации издания, Вашингтон просит страны НАТО предоставить схожую поддержку.