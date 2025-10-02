Стало известно о планах США предоставить Киеву разведданные для ударов вглубь России

WSJ: США предоставят Киеву разведданные для ударов вглубь России

США предоставят Киеву разведданные для ударов вглубь России, об этом сообщает газета The Wall Street Journal. По ее информации, Вашингтон просит страны НАТО предоставить схожую поддержку.

«США предоставят Украине разведданные для ударов дальнобойным оружием по объектам российской энергетической инфраструктуры...», — говорится в материале.

Как стало известно изданию, президент США Дональд Трамп подписал разрешение о помощи Киеву для разведки и Пентагона.

Впервые о решении Трампа разрешить наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием заявил спецпосланник главы государства Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.

Также 26 сентября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским допустил отмену ограничений на использование Киевом американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России. Однако, как отмечается в статье, хозяин Белого дома не брал на себя прямых обязательств по снятию ограничений.