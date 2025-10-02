Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:14, 2 октября 2025Мир

Стало известно о планах США предоставить Киеву разведданные для ударов вглубь России

WSJ: США предоставят Киеву разведданные для ударов вглубь России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

США предоставят Киеву разведданные для ударов вглубь России, об этом сообщает газета The Wall Street Journal. По ее информации, Вашингтон просит страны НАТО предоставить схожую поддержку.

«США предоставят Украине разведданные для ударов дальнобойным оружием по объектам российской энергетической инфраструктуры...», — говорится в материале.

Как стало известно изданию, президент США Дональд Трамп подписал разрешение о помощи Киеву для разведки и Пентагона.

Впервые о решении Трампа разрешить наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием заявил спецпосланник главы государства Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.

Также 26 сентября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским допустил отмену ограничений на использование Киевом американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России. Однако, как отмечается в статье, хозяин Белого дома не брал на себя прямых обязательств по снятию ограничений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о планах США предоставить Киеву разведданные для ударов вглубь России

    Ушедший в армию российский актер поделился впечатлениями от службы

    На сбитых украинских дронах обнаружили польские камеры

    Мужчина выследил педофила и расправился с ним ради веселья

    Одной категории граждан проиндексируют пенсии в октябре 2026 года

    В США допустили отправку Украине ракет Tomahawk и Barracuda

    Сестра заблокировала родного брата из-за его реакции на ее романтическое путешествие

    Ночные посиделки в телефоне в полной темноте оказались опасны для здоровья

    Над российским городом прогремело несколько взрывов

    Семьи в Германии переплатили за газ и свет из-за конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости