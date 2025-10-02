В Германии признали неспособность сбивать дроны над своей страной

Bild: Германия не в состоянии сбивать беспилотники над территорией своей страны

В Германии военные не в состоянии сбивать беспилотники над территорией своей страны. Об этом пишет Bild.

Проблема заключается в том, что у ФРГ на данный момент нет полноценной системы для защиты от дронов. Армейские войска противовоздушной обороны (ПВО) были расформированы еще в 2010 году, а система защиты от беспилотников все еще находится на стадии разработки.

В связи с этим, пишет газета, над населенными пунктами и во время полетов гражданской авиации практически невозможно безопасно стрелять в воздух. Обломки и снаряды будут просто падать на землю и даже поражать людей.

1 октября президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала утверждение создания «стены дронов» по итогам неформального саммита лидеров стран Евросоюза в Копенгагене. Однако инициатива столкнулась со скепсисом и не нашла поддержки среди европейских лидеров.