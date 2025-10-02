Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:43, 2 октября 2025Мир

В Германии признали неспособность сбивать дроны над своей страной

Bild: Германия не в состоянии сбивать беспилотники над территорией своей страны
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Германии военные не в состоянии сбивать беспилотники над территорией своей страны. Об этом пишет Bild.

Проблема заключается в том, что у ФРГ на данный момент нет полноценной системы для защиты от дронов. Армейские войска противовоздушной обороны (ПВО) были расформированы еще в 2010 году, а система защиты от беспилотников все еще находится на стадии разработки.

В связи с этим, пишет газета, над населенными пунктами и во время полетов гражданской авиации практически невозможно безопасно стрелять в воздух. Обломки и снаряды будут просто падать на землю и даже поражать людей.

1 октября президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала утверждение создания «стены дронов» по итогам неформального саммита лидеров стран Евросоюза в Копенгагене. Однако инициатива столкнулась со скепсисом и не нашла поддержки среди европейских лидеров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России испытали новейший кинетический перехватчик дронов «Изделие 545». На что он способен?

    Женское тело в люке вывело российских полицейских на серию преступлений

    В Минпросвещения анонсировали расширение списка регионов для сдачи ОГЭ по-новому

    Агутин задолжал налоговой более полутора миллионов рублей

    Мужчина пожаловался на питание и проглотил 29 ложек, 19 щеток и две ручки

    Россиянка с тремя детьми заживо сгорели в частном доме

    Рита Ора снялась в откровенном платье без бюстгальтера

    В Германии признали неспособность сбивать дроны над своей страной

    Захарова задала один вопрос Зеленскому

    В США зафиксировали резко возросшее давление ВС России на логистическую инфраструктуру ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости