Мерц обрушился с критикой на Орбана из-за Украины

Канцлер ФРГ Мерц обрушился с критикой на премьера Венгрии Орбана из-за Украины

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц обрушился с критикой на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана во время обсуждения поддержки Украины на саммите лидеров Европейского союза (ЕС) в Копенгагене 1 октября. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Этот конфликт демонстрирует недовольство ЕС венгерским премьером, который использовал право вето, чтобы помешать введению санкций против России, а также выступает против вступления Украины в Евросоюз.

Агентство также написало, что предложение главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен создать «стену дронов» не вызвало особой поддержки среди европейских лидеров на встрече в Копенгагене.

Накануне неформального саммита ЕС в Копенгагене Орбан заявил, что его ждет «бой в клетке» на этой встрече, поскольку европейские лидеры оказывают давление на Будапешт в вопросе Украины.