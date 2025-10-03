Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:27, 3 октября 2025Культура

Назван самый запрещаемый автор в школах США

Писатель Стивен Кинг стал самым запрещаемым автором в школах США
Ольга Коровина

Фото: Mike Segar / Reuters

Американский писатель Стивен Кинг занял первое место в рейтинге самых запрещаемых авторов в школах США. Информацию об этом публикует Associated Press со ссылкой на отчет некоммерческой организации PEN America.

Согласно отчету, за текущий учебный год в США было зафиксировано более 6,8 тысячи случаев изъятия книг из продажи. Чаще всего это происходило в Теннеси, Техасе и Флориде — на три штата приходится 80 процентов запретов. Произведения Кинга подвергли цензуре 206 раз, особое внимание было уделено его книгам «Противостояние» и «Кэрри».

Отмечается, что при этом наиболее запрещаемым произведением стал «Заводной апельсин» британского автора Энтони Берджесса. В рейтинг авторов, столкнувшихся с ограничениями, также вошли Патриция Маккормик («Продано»), Джуди Блюм («Навсегда»), Дженнифер Нивен («На последнем дыхании»), Сара Дж. Маас и Джоди Пиколт. Среди причин изъятия книг названы сцены насилия, рассуждения на расовые темы, а также ЛГБТ-тематика (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Ранее Стивен Кинг заявил, что вероятное избрание президента США Дональда Трампа на третий срок стало бы наихудшим сценарием развития событий. Автор «Зеленой мили» и «Побега из Шоушенка» напомнил, что считает Трампа идиотом, поэтому его третий срок может быть опасен для жителей страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто имя жертвы российского миллиардера Сулейманова

    В России спрогнозировали снижение безработицы

    Популярная российская соцсеть запустила масштабный проект

    В РФС высказались о возможном получении сборной России wild card на ЧМ-2026

    Появились подробности о сдаче ОГЭ по-новому в ряде российских регионов

    Раскрыты подробности о криминальном прошлом российского миллиардера

    В России скорая помощь с пациентом врезалась в большегруз

    Задержанный Францией танкер продолжил путь

    Врач назвала две общие привычки долгожителей

    Опубликована карта с городами России для ударов «дешевых» американских ракет Barracuda

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости