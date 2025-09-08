Культура
17:36, 8 сентября 2025Культура

Стивен Кинг высказался о третьем сроке Трампа

Стивен Кинг назвал избрание Дональда Трампа на третий срок наихудшим сценарием
Андрей Шеньшаков

Фото: Ulf Andersen / Getty Images

Писатель Стивен Кинг заявил, что вероятное избрание президента США Дональда Трампа на третий срок стало бы наихудшим сценарием развития событий. Его слова передает The Independent.

Кинг напомнил, что считает Трампа идиотом, поэтому его третий срок может быть опасен для жителей страны.

«Я не хочу использовать слово "сумасшедший", потому что я так не делаю, но он определенно опасен», — отметил писатель.

Также автор «Зеленой мили» и «Побега из Шоушенка» заявил, что наилучшим сценарием для США станет импичмент и отстранение Трампа от должности президента.

Ранее стало известно, что из российской версии фильма «Жизнь Чака» по рассказу Стивена Кинга вырезали диалог о смене правительства в России.

