20:45, 3 октября 2025Мир

Неопознанные дроны впервые появились над базой бундесвера в Германии

Bild: Неопознанные дроны появились над базой бундесвера Эрдинг под Мюнхеном
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Philipp Guelland / Getty Images

Неопознанные дроны впервые появились над военным объектом в Германии. Об этом сообщает Bild.

По данным издания, беспилотники, размер которых составлял от 60 сантиметров до одного метра, были замечены над авиабазой бундесвера Эрдинг под Мюнхеном. Отмечается, что там находится инновационный центр бундесвера, где проходят испытания дронов нового поколения.

Ранее Bild сообщало, что неопознанные БПЛА вели наблюдение за военными базами, верфями, нефтеперерабатывающими заводами и правительственными объектами в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. Дроны летали параллельно друг другу, вероятно, составляя карту местности и зданий.

