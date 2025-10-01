Неопознанные БПЛА заметили над Германией

Bild: Неопознанные БПЛА в Германии вели наблюдение за военными базами

Неопознанные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в Германии вели наблюдение за военными базами, верфями, нефтеперерабатывающими заводами и правительственными объектами. Об этом сообщает Bild.

Как уточняет издание, беспилотники были замечены в земле Шлезвиг-Гольштейн над военно-морской верфью Thyssenkrupp, где строят подводные лодки для Германии и НАТО, университетским медицинским центром, электростанцией, зданием государственного парламента, нефтеперерабатывающим заводом Хайде.

Отмечается, что они летали параллельно друг другу, вероятно, составляя карту местности и зданий. Кроме того, похожие стаи беспилотников были замечены в земле Мекленбург — Передняя Померания. По словам официальных лиц, беспилотники двигались скоординированным роем.

