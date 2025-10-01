Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:07, 1 октября 2025Мир

Неопознанные БПЛА заметили над Германией

Bild: Неопознанные БПЛА в Германии вели наблюдение за военными базами
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Верфь Thyssenkrupp. Архивное фото

Верфь Thyssenkrupp. Архивное фото. Фото: Heribert Proepper / AP

Неопознанные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в Германии вели наблюдение за военными базами, верфями, нефтеперерабатывающими заводами и правительственными объектами. Об этом сообщает Bild.

Как уточняет издание, беспилотники были замечены в земле Шлезвиг-Гольштейн над военно-морской верфью Thyssenkrupp, где строят подводные лодки для Германии и НАТО, университетским медицинским центром, электростанцией, зданием государственного парламента, нефтеперерабатывающим заводом Хайде.

Отмечается, что они летали параллельно друг другу, вероятно, составляя карту местности и зданий. Кроме того, похожие стаи беспилотников были замечены в земле Мекленбург — Передняя Померания. По словам официальных лиц, беспилотники двигались скоординированным роем.

Ранее в Мюнхене прогремели взрывы. Предположительно, они произошли по причине того, что неизвестный мужчина заложил взрывчатку в доме собственных родителей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Макрон сделал новое заявление о судьбе активов России

    Макрон пообещал актуализировать ядерную доктрину Франции

    Для россиян запустили новый формат шопинга

    Найдены останки динозавра возрастом 240 миллионов лет с сохранившейся чешуей

    Тарасова оценила планы Валиевой возобновить спортивную карьеру

    Награжденному медалями бойцу СВО отказали в выплатах из-за паспорта

    Названы главные осенние тренды показов прошедших Недель моды

    Раскрыта возможная причина расправы россиянина над женой и детьми

    Российские подростки толпой набросились и жестоко избили ровесника с эпилепсией

    Наполненная кровью ванна после расправы над россиянкой и дочерями попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости