Стали известны подробности взрывов в Мюнхене

Bild: Мужчина заложил взрывчатку в доме своих родителей в Мюнхене

Взрывы на севере Мюнхена, предположительно, произошли по причине того, что неизвестный мужчина заложил взрывчатку в доме собственных родителей. О подробностях инцидента сообщает Bild со ссылкой на источники.

«Мужчина, предположительно, заложил взрывчатку в доме своих родителей, а потом поджег его. Затем он свел счеты с жизнью», — передает газета.

По данным издания, на месте происшествия было обнаружено тело как минимум одного человека с огнестрельными ранениями.

Ранее стало известно о прогремевших взрывах в Мюнхене. Помимо них, очевидцы слышали выстрелы. В районе, где произошел инцидент, проводится масштабная операция полиции и пожарных. На месте работают спецподразделения и специалисты по обезвреживанию взрывных устройств.