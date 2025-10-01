Мир
08:56, 1 октября 2025Мир

Стали известны подробности взрывов в Мюнхене

Bild: Мужчина заложил взрывчатку в доме своих родителей в Мюнхене
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Peter Kneffel / dpa / Globallookpress.com

Взрывы на севере Мюнхена, предположительно, произошли по причине того, что неизвестный мужчина заложил взрывчатку в доме собственных родителей. О подробностях инцидента сообщает Bild со ссылкой на источники.

«Мужчина, предположительно, заложил взрывчатку в доме своих родителей, а потом поджег его. Затем он свел счеты с жизнью», — передает газета.

По данным издания, на месте происшествия было обнаружено тело как минимум одного человека с огнестрельными ранениями.

Ранее стало известно о прогремевших взрывах в Мюнхене. Помимо них, очевидцы слышали выстрелы. В районе, где произошел инцидент, проводится масштабная операция полиции и пожарных. На месте работают спецподразделения и специалисты по обезвреживанию взрывных устройств.

