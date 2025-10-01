Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:33, 1 октября 2025Мир

В Мюнхене прогремели взрывы

Bild: В Мюнхене прогремело несколько взрывов, есть пострадавшие
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Christine Uyanik / Reuters

В северной части Мюнхена прогремело несколько взрывов, а также были слышны выстрелы. Об этом сообщает газета Bild.

«С раннего утра на севере Мюнхена проводится масштабная операция полиции и пожарных. На месте работают спецподразделения и специалисты по обезвреживанию взрывных устройств. Произошло несколько взрывов, были слышны выстрелы», — сообщает издание.

По данным Bild, полиция обнаружила несколько пострадавших вследствие инцидента, в частности, тело мужчины, а также еще одно тело с огнестрельными ранениями. Однако точные обстоятельства произошедшего пока неизвестны.

Мюнхенские правоохранители оцепили большую территорию места происшествия и рекомендовали жителям города и водителям избегать этого района или объезжать его.

1 мая произошел взрыв в районе порта в общине Тиммендорфер-Штранд на севере Германии. По данным полиции, пострадали несколько человек. Уточняется, что в этом районе взорвался газовый баллон.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Жители были обеспокоены». На российском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. Что известно о ЧП?

    Захарова раскритиковала преследования оппозиционных политиков в Молдавии

    Российский штурмовик в прямом эфире заколол солдата ВСУ и дал знак своим

    Российские миллиардеры стали еще богаче

    В России предложили запретить содержать в квартирах ряд пород собак

    В Мюнхене прогремели взрывы

    Аэропорт Оренбурга временно ограничил полеты

    Среднедушевые доходы россиян за год подсчитали

    Премьер Дании призвала НАТО усилить ответ России

    Раскрыты толкающие мужчин стать куколдами причины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости