В Мюнхене прогремели взрывы

Bild: В Мюнхене прогремело несколько взрывов, есть пострадавшие

В северной части Мюнхена прогремело несколько взрывов, а также были слышны выстрелы. Об этом сообщает газета Bild.

«С раннего утра на севере Мюнхена проводится масштабная операция полиции и пожарных. На месте работают спецподразделения и специалисты по обезвреживанию взрывных устройств. Произошло несколько взрывов, были слышны выстрелы», — сообщает издание.

По данным Bild, полиция обнаружила несколько пострадавших вследствие инцидента, в частности, тело мужчины, а также еще одно тело с огнестрельными ранениями. Однако точные обстоятельства произошедшего пока неизвестны.

Мюнхенские правоохранители оцепили большую территорию места происшествия и рекомендовали жителям города и водителям избегать этого района или объезжать его.

1 мая произошел взрыв в районе порта в общине Тиммендорфер-Штранд на севере Германии. По данным полиции, пострадали несколько человек. Уточняется, что в этом районе взорвался газовый баллон.