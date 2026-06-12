На несколько регионов России обрушился мощный град

На Краснодарский и Хабаровский края обрушился мощный град и шквалистый ветер

На несколько регионов России обрушился мощный град и шквалистый ветер. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Жители Хабаровска рассказали, что в микрорайоне Северный затопило дороги, в одном доме градом побиты стекла. Помимо этого, из-за рухнувшего дерева оборвались провода у автодорожного техникума. О пострадавших информации не поступало.

В то же время в Краснодарском крае затопило машины и улицы. Кроме того, град также выпал и в Подмосковье. В Москве тем временем начался сильный ливень.

Ранее в июне по российскому городу прошел смерч. Мощный атмосферный вихрь обрушился на город Керчь в восточной части Крыма.