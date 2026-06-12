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15:35, 12 июня 2026Экономика

На несколько регионов России обрушился мощный град

На Краснодарский и Хабаровский края обрушился мощный град и шквалистый ветер
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Лариса Веселова / Фотобанк Лори

На несколько регионов России обрушился мощный град и шквалистый ветер. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Жители Хабаровска рассказали, что в микрорайоне Северный затопило дороги, в одном доме градом побиты стекла. Помимо этого, из-за рухнувшего дерева оборвались провода у автодорожного техникума. О пострадавших информации не поступало.

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В то же время в Краснодарском крае затопило машины и улицы. Кроме того, град также выпал и в Подмосковье. В Москве тем временем начался сильный ливень.

Ранее в июне по российскому городу прошел смерч. Мощный атмосферный вихрь обрушился на город Керчь в восточной части Крыма.

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