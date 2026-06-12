Собянин высказался о сути Дня России

Мэр Москвы Собянин поздравил патриарха Кирилла с Днем России

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем России и высказался о сути праздника. Слова градоначальника приводит Московский патриархат.

«Этот праздник воплощает мощь и единство нашей страны, ее богатое историческое, культурное и духовное наследие», — отметил Собянин.

Также он пожелал патриарху здоровья и новых достижений на благо России.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия — это мощное в военном отношении государство, которое может дать отпор агрессии.

В этот же день стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину. Генеральный секретарь ЦК Трудовой партии Кореи подчеркнул, что Пхеньян всегда будет поддерживать политику Москвы.