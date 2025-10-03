Мир
Путин отреагировал на слова Запада о нападении России на Украину

Путин: Запад заявлял о нападении РФ на Украину, игнорируя убийства в Донбассе
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

На Западе говорят, что Россия якобы напала на Украину, при этом спикеры не учитывают факты убийства детей в Донбассе. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Как отметил Путин, на Западе говорят, что российская сторона проводит агрессивную политику.

«А то, что госпереворот совершили на Украине, это в расчет не берется? То, что начиная с 2014 года убивали детей в Донбассе, — это вообще как, нормально?», — задался вопросами глава государства.

Кроме того, он напомнил, что против мирного населения Донбасса применялись танки и самолеты.

Ранее в рамках выступления Владимир Путин заявил, что на встрече с Трампом они внимательно слушали друг друга. По его словам, беседа с главой Белого дома продлилась полтора часа. В ходе разговора лидеры сверхдержав обменялись мнениями по урегулированию конфликта на Украине.

