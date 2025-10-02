Мир
21:23, 2 октября 2025

Путин раскрыл детали встречи с Трампом на Аляске

Путин заявил, что на встрече с Трампом они внимательно слушали друг друга
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что во время встречи с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом на Аляске они внимательно слушали друг друга. Детали встречи он раскрыл в ходе пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция доступна на сайте клуба.

«Мы беседовали, беседовали сколько там, часа полтора, да. Я высказывал свою позицию, он меня слушал внимательно, не перебивал, я слушал его, тоже внимательно. Мы обменялись, вопросы сложные», — высказался глава РФ.

Ранее Путин рассказал о личных отношениях с американским коллегой. По его словам, у них свои отношения, они знают, что друг другу дарить, и относятся к этому очень спокойно. Путин также отметил, что считает достоинством прямолинейную риторику нынешней администрации США и лично Трампа.

