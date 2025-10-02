Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:00, 2 октября 2025Мир

Путин высказался о личных отношениях с Трампом

Путин: У нас с Трампом свои отношения, мы знаем, что друг другу дарить
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин высказался о своих личных отношениях с американским коллегой Дональдом Трампом. Его слова прозвучали в ходе выступления на пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«У нас с ним свои отношения. Мы знаем, что друг другу дарить, мы к этому относимся очень спокойно», — сказал российский лидер.

Путин также отметил, что считает достоинством прямолинейную риторику нынешней администрации США и лично Трампа. «Всегда лучше отчетливо понимать, что хочет собеседник, чего добивается, чем пытаться угадать реальный смысл в череде экивоков, двусмысленных и туманных намеков», — добавил глава государства.

Ранее Путин, отвечая на слова Трампа, заявил, что странам НАТО следует идти и попробовать разобраться с Россией, которую они ошибочно называют «бумажным тигром».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Боль для всех нас». Путин высказался о ситуации на Украине и раскрыл роль Запада в ней

    Кадышевой пригрозили штрафом за исполнение хита «Течет ручей»

    Глушаков объявил составы «Спартака» и «Локомотива» на прощальный матч

    Москвичам предсказали долгие осенние дожди

    Смартфон Xiaomi с рекордным экраном появился в России

    Екатерина Варнава в нижнем белье и чулках снялась на фото

    Путин рассказал о единицах дезертиров среди российских военных

    Путин процитировал гимн США

    Путин поддержал одно предложение Трампа

    Путин удивился одному решению Израиля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости