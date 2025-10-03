Силовые структуры
14:22, 3 октября 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности о попытке похищения школьницы в Балашихе

В Подмосковье следователи возбудили дело после попытки похитить школьницу
Варвара Митина (редактор)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Пытавшийся похитить 8-летнюю школьницу в Балашихе представился ей сотрудником полиции. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре Московской области.

В отношении 35-летнего мужчины следователи возбудили уголовное дело по статье 126 УК РФ («Похищение человека»). Прокуратура взяла под контроль ход расследования дела.

Днем 1 октября около магазина на улице Карла Маркса фигурант схватил за руку девочку и пытался увести с собой в неизвестном направлении. Это заметил неравнодушный прохожий, который сразу же подошел и спас девочку от похитителя. Позднее злоумышленника задержали.

    Все новости