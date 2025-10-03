Культура
10:09, 3 октября 2025

Успенская сломала руку

Mash: Любовь Успенская сломала руку и отменила все выступления
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Певица Любовь Успенская сломала руку и отменила все ближайшие концерты и корпоративы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, именно травма артистки стала причиной отмены ее сегодняшнего выступления в Екатеринбурге, несмотря на то, что представители заявляли об отмене мероприятия «по техническим причинам».

Ранее стало известно, что концерт Любови Успенской, запланированный на пятницу, 3 октября, отменили в Екатеринбурге. Отмечалось, что о новой дате проведения концерта организаторы сообщат дополнительно.

