Mash: Любовь Успенская сломала руку и отменила все выступления

Певица Любовь Успенская сломала руку и отменила все ближайшие концерты и корпоративы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, именно травма артистки стала причиной отмены ее сегодняшнего выступления в Екатеринбурге, несмотря на то, что представители заявляли об отмене мероприятия «по техническим причинам».

Ранее стало известно, что концерт Любови Успенской, запланированный на пятницу, 3 октября, отменили в Екатеринбурге. Отмечалось, что о новой дате проведения концерта организаторы сообщат дополнительно.