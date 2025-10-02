Культура
13:23, 2 октября 2025Культура

В российском городе отменили концерт Успенской

Концерт певицы Любови Успенской в Екатеринбурге перенесли
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Концерт певицы Любови Успенской, запланированный на пятницу, 3 октября, отменили в Екатеринбурге. Об этом сообщает Telegram-канал« Киноконцертный театр "Космос"».

«В соответствии с официальным письмом организатора, вынуждены сообщить, что концерт Любови Успенской, запланированный на 3 октября 2025 года, переносится!» — говорится в сообщении.

Отмечается, что о дате переноса организаторы сообщат дополнительно.

Ранее Любовь Успенская устроила скандал на красной дорожке из-за вопроса о внучке. Исполнительница появилась на светском мероприятии с дочерью Татьяной Плаксиной и крестницей.

