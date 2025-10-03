Культура
15:57, 3 октября 2025

В Киеве запретили концерт рэперов из-за русского языка

Глава администрации Киева Ткаченко запретил выступление русскоязычных рэперов
Андрей Шеньшаков

Фото: AnnaStills / Shutterstock / Fotodom

Глава администрации Киева Тимур Ткаченко сообщил о запрете концерта неназванных артистов, исполняющих треки на русском языке. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Ткаченко, в столице Украины должна была выступить украинская группа, которая поет на русском языке. Концерт должен был состояться в одном из баров города, но в итоге был отменен.

«Некоторые "музыканты" сегодня решили устроить концерт в одном из баров, где планируют читать свой русскоязычный рэп. Концерта не будет. Русский рэп в столице Украины никто не будет терпеть», — сообщил чиновник.

Также он добавил, что Киевсовет якобы наложил мораторий на публичное использование «русскоязычного культурного продукта» в городе, в связи с чем Тимур был вынужден обратиться в правоохранительные органы.

Ранее стало известно, что на Украине попросили западные сервисы убрать контент на русском из рекомендаций. Это было сделано «ради защиты будущего украинцев».

