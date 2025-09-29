Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:23, 29 сентября 2025Бывший СССР

На Украине попросили западные сервисы убрать контент на русском из рекомендаций

Языковой омбудсмен Украины попросила сервисы не рекомендовать контент на русском
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Unsplash

Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская попросила западные сервисы не рекомендовать гражданам страны контент на русском языке ради защиты будущего украинцев. Об этом сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«Дети и подростки более уязвимы. Когда Spotify или YouTube автоматически предлагают российские песни или сериалы, это не выбор, а манипуляция. Именно поэтому Украина ищет пути сотрудничества с крупными платформами», — заявила омбудсмен.

Чиновница подчеркнула, что, несмотря на попытки ограничить потребление контента на русском языке, на Украине якобы заботятся о защите языков всех национальных меньшинств.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Роман Лозинский пожаловался на частое использование русского языка на западе страны. Парламентарий рассказал, что в отеле, в который он заселился, техника была на русском языке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина ответила на предложение Венгрии обменять мир на территории

    Задержание планировавшей отравить бойцов СВО россиянки попало на видео

    Раскрыты подробности нападения экс-студента техникума на преподавателей

    Счастливчик случайно нашел старый лотерейный билет и разбогател на 83 миллиона рублей

    Появились подробности о смерти бабушки и внука при ударе ВСУ по Подмосковью

    Бывший студент российского техникума напал с ножом на преподавателей

    Американский рэпер назвал подарком свой приезд в Москву

    В Севастополе ограничили продажу бензина

    Банк России выпустит золотые монеты с Георгием Победоносцем

    46-летняя Елена Летучая снялась в бикини в полный рост

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости