На Украине попросили западные сервисы убрать контент на русском из рекомендаций

Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская попросила западные сервисы не рекомендовать гражданам страны контент на русском языке ради защиты будущего украинцев. Об этом сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«Дети и подростки более уязвимы. Когда Spotify или YouTube автоматически предлагают российские песни или сериалы, это не выбор, а манипуляция. Именно поэтому Украина ищет пути сотрудничества с крупными платформами», — заявила омбудсмен.

Чиновница подчеркнула, что, несмотря на попытки ограничить потребление контента на русском языке, на Украине якобы заботятся о защите языков всех национальных меньшинств.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Роман Лозинский пожаловался на частое использование русского языка на западе страны. Парламентарий рассказал, что в отеле, в который он заселился, техника была на русском языке.