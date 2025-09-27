Депутат Верховной Рады Лозинский: На западе Украины слишком много русского языка

Депутат Верховной Рады Украины Роман Лозинский пожаловался на частое использование русского языка на западе страны. Об этом он написал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Парламентарий рассказал, что в отеле, в который он заселился, техника была на русском языке. «Русский язык в системных настройках компьютера, <...> русский язык в YouTube на телевизоре в номере, в истории просмотров YouTube обзоры машин, другие видео тоже по большей части на русском», — посетовал он.

Лозинский отметил, что удалил русский язык с компьютера, но не смог удалить «то, что в головах тех, кто продолжает смотреть обзоры на русском».

Ранее на Украине решили штрафовать не говорящих по-украински таксистов. Им будет грозить штраф в размере от 3400 до 5100 гривен (примерно 82–123 долларов).