На Украине решили штрафовать не говорящих по-украински таксистов

На Украине будут штрафовать не говорящих по-украински таксистов

На Украине таксистам, которые отказываются обслуживать пассажиров на украинском языке, грозят штрафы до 123 долларов. Об этом сообщила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская, передает ТАСС.

Пресс-служба Ивановской сообщила, что согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, непосредственным нарушителям языкового закона в части использования государственного языка в сфере обслуживания потребителей грозит административное наказание в виде штрафа в размере от 3400 до 5100 гривен (примерно 82–123 долларов).

Она направила запрос в службы такси с просьбой проверить всех водителей на знание украинского языка и сообщила о намерении обратиться в полицию и Службу безопасности Украины (СБУ) с требованием принять меры в отношении тех, кто общается с пассажирами на русском языке.

Ранее Ивановская сообщила, что на территории страны нет запрета на исполнение песен на русском языке. Она заявила, что такое использование русского языка на Украине не подпадает под запрет закона о государственном языке, принятом в 2019 году.