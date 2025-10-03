Мир
В Норвегии задержали трех немцев за запуск дронов около аэропорта

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: NTB / Terje Pedersen / Reuters

Полиция Норвегии задержала трех граждан Германии за запуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в бесполетной зоне аэропорта Му-и-Рана. Об этом сообщает Bild.

«Трое мужчин, всем им чуть больше 20 лет, были освобождены вскоре после ареста. Следователи пока не предоставили никаких дополнительных подробностей о немцах или о том, какой тип беспилотников они использовали», — говорится в материале.

Как отмечает издание, норвежская полиция также депортировала из страны гражданина Китая за то, что он якобы управлял своим дроном в аэропорту Свольвера. Уточняется, что полиция округа Нурланн в настоящее время расследует несколько сообщений о дронах вблизи аэропортов, военных объектов и других критически важных объектов инфраструктуры.

Ранее неопознанные дроны заметили в Бельгии. 15 беспилотников появились над военной базой в Эльзенборне, на востоке провинции Льеж.

