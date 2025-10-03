Культура
19:07, 3 октября 2025

В правительстве Сочи высказались о песне Оксимирона на олимпиаде

Правительство Сочи: Песня Оксимирона в вопросе на олимпиаде не нарушила закон
Андрей Шеньшаков

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

В управлении образования Сочи прокомментировали новость о попадании строчки песни рэпера Оксимирона (Мирон Федоров, признан Минюстом России иностранным агентом). Об этом сообщает RT.

В ведомстве объяснили, что для анализа в одном из заданий олимпиады для школьников была приведена «одна строчка текста» без упоминания исполнителя.

«Задача автора — анализировать язык как систему, что и было сделано. Рэп в данном контексте рассматривается как одна из актуальных форм словесного искусства, где важную роль играет поэтический текст», — цитирует издание ответ.

Ранее стало известно, что включение треков Оксимирона в олимпиаду по русскому языку объяснили.

