В США заявили о планах Трампа передать Украине новые разведданные

NBC: Трамп планирует передать Украине разведданные по нефтегазовым объектам РФ

Президент США Дональд Трамп планирует передать Украине разведданные для ударов по нефтегазовым объектам России. На это указывает американский телеканал NBC со ссылкой на источники в администрации.

«Администрация Трампа планирует предоставить Украине дополнительные разведданные, чтобы помочь Киеву нанести удары по нефтегазовым объектам на территории России», — отмечено в сообщении.

По данным телеканала, это станет первым случаем передачи новых разведданных для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) после возвращения к власти Дональда Трампа в январе 2025 года. При этом на Украине также надеются, что США согласятся предоставить ей ракеты большей дальности американского производства.

Ранее Financial Times сообщила о поручении Трампа приготовиться к обмену разведданными с Украиной. Они должны помочь ВСУ наносить удары вглубь территории России.