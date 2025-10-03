В США заявили о планах Трампа передать Украине новые разведданные

Президент США Дональд Трамп планирует передать Украине разведданные для ударов по нефтегазовым объектам России. На это указывает американский телеканал NBC со ссылкой на источники в администрации.
«Администрация Трампа планирует предоставить Украине дополнительные разведданные, чтобы помочь Киеву нанести удары по нефтегазовым объектам на территории России», — отмечено в сообщении.
По данным телеканала, это станет первым случаем передачи новых разведданных для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) после возвращения к власти Дональда Трампа в январе 2025 года. При этом на Украине также надеются, что США согласятся предоставить ей ракеты большей дальности американского производства.
Ранее Financial Times сообщила о поручении Трампа приготовиться к обмену разведданными с Украиной. Они должны помочь ВСУ наносить удары вглубь территории России.