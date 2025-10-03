Стало известно о поручении Трампа ведомствам США по поводу Украины

FT: Трамп поручил ведомствам США приготовиться к обмену с Украиной разведданными

Президент США Дональд Трамп поручил американским ведомствам приготовиться к обмену разведданными с Украиной, которые могут помочь Киеву наносить удары вглубь России. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Ранее Кремль отреагировал на планы США передать Украине разведданные для ударов вглубь России. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Вашингтон передает Киеву такие сведения в режиме онлайн, это не является чем-то новым.

О том, что США предоставят Украине разведданные для ударов дальнобойным оружием по объектам российской энергетической инфраструктуры, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ). По информации издания, Вашингтон просит страны НАТО предоставить схожую поддержку.