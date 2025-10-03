Мир
06:45, 3 октября 2025

В Японии пришли к одному выводу после выступления Путина

Nikkei: Путин мог пригрозить Западу «Орешником»
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Mikhail Metzel / Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин, говоря о контрмерах в случае возникновения угрозы Москве со стороны Запада, мог подразумевать ответные удары «Орешником». К такому выводу пришла японская газета Nikkei.

Путин в ходе выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» отметил рост милитаризации Европы и усиленное раздувание «российской угрозы». Как указано в статье, президент РФ отверг наличие у Москвы планов атаковать НАТО, но подчеркнул, что Россия «ответит быстро», если со стороны альянса возникнет угроза.

«Конкретных ответных мер он не назвал, но в России в 2025 году должно начаться серийное производство новой ракеты средней дальности "Орешник", радиус действия которой охватывает всю Европу. Есть вероятность, что он имел в виду именно эти шаги», — пишет газета.

Ранее Путин ответил президенту США Дональду Трампу на сравнение России с «бумажным тигром». Если РФ не представляет угрозы, то странам НАТО следует идти и попробовать разобраться с Россией, сказал он.

