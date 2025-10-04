Додик попросил Путина выработать с Трампом решение по Балканам

Додик сообщил, что попросил Путина выработать с Трампом решение по Балканам

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что просил президента России Владимира Путина выработать прочные решения с президентом США Дональдом Трампом по балканской теме. Его слова передает ТАСС.

«Я попросил президента обратить внимание еще на один момент (...). Если будет достигнута договоренность между двумя мировыми державами, крайне важно, чтобы внимание к Балканам не оказалось упущенным», — рассказал Додик после встречи с Путиным на полях заседания клуба «Валдай».

По его словам, правильнее всего было бы, если бы именно Россия и США создали комиссию по Балканам, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе.

Ранее Додик попросил президента России Владимира Путина не оставлять республику на откуп бюрократам Европейского союза (ЕС). По его словам, чиновники Евросоюза душат Республику Сербскую и не дают ей нормально жить.