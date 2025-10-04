Интернет и СМИ
05:24, 4 октября 2025Интернет и СМИ

Мошенники придумали новую схему с «Госуслугами»

МВД: Мошенники замаскировали Telegram-бот под «Госуслуги»
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Мошенники начали похищать деньги у россиян через Telegram-бот, который замаскирован под официальную форму портала «Госуслуги». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.

В пресс-службе министерства рассказали, что в полицию с заявлением обратился россиянин, которого добавили в группу РАНХиГС в мессенджере — там он увидел сообщение от «своего руководителя», в котором говорилось о необходимости завершить оцифровку архива.

После молодого человека и попросили воспользоваться «официальным» Telegram-ботом портала «Госуслуги», уточнили в МВД.

Ранее россиян предупредили о другой новой схеме мошенничества. Уточнялось, что аферисты начали внедрять вредоносные программы под видом приложений банков.

