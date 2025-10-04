Интернет и СМИ
16:12, 4 октября 2025

На Западе раскрыли реальную угрозу для Европы

Фази: Европе угрожает не Россия, а толкающая мир к эскалации войны НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tom Little / Reuters

Главная угроза для Европейского союза (ЕС) исходит не от России, а от НАТО, толкающей мир к эскалации войны через Украину. Об этом на странице в социальной сети X заявил журналист Томас Фази.

«У нас осталось мало времени, чтобы предотвратить необратимые последствия для всего континента», — написал он.

По словам журналиста, Россия не представляет угрозы для Европы, так как у нее нет ни стратегических, ни военных, ни экономических причин нападать на Евросоюз.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт сможет остаться в стороне, если страны ЕС решат ввязаться в войну. Он отметил, что работает над тем, чтобы у Венгрии была такая возможность.

